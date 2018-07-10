بقرار من أردوغان.. إعادة هيكلة لقيادة الجيش التركي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا الثلاثاء بإخضاع رئاسة القوات البرية والجوية والبحرية لوزير الدفاع الجديد خلوصي آكار.

وينص القرار على خضوع القوات الثلاث لوزير الدفاع بينما سيكون لرئيس الجمهورية صلاحية التواصل مع القوات وإعطاء أوامر مباشرة عند الضرورة.

ووفق التعديلات الجديدة، تم حل المجلس العسكري الأعلى لتكون قرارات الترقية والإقالة داخل الجيش ضمن مسئوليات الرئيس.

وكانت ترقيات الجيش تتم من قبل المجلس العسكري الأعلى الذي يترأسه رئيس الوزراء، وهو المنصب الملغى وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، لتكون نافذة عقب موافقة رئيس الجمهورية عليها.

وكان أردوغان أصدر قرار قد عين يسار غولر رئيسا للأركان بعد ترقية سلفه خلوصي آكار وزيرا للدفاع.

وشهدت القوات المسلحة التركية حملة تطهير واسعة في صفوفها بعد محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016.