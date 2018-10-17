بكتيريا سالمونيلا.. إصابة العشرات في 29 ولاية أميركية

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركية الأربعاء أن 92 شخصا على الأقل في 29 ولاية أصيبوا بسلالة من بكتيريا سالمونيلا المقاومة للأدوية، بعد تعرضهم لمجموعة متنوعة من منتجات الدجاج.

وأدخل 21 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي وفيات.

وظهرت سلالة البكتيريا في عينات من مجموعات متنوعة من منتجات الدجاج النيئ بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة والدجاج المقطع والمفروم والدجاج الكامل، كما عـُثر على البكتيريا في الدجاج الحي أيضا.

ولم يتضح بعد مصدر الدجاج النيئ المصاب بالبكتيريا.

ويعاني المرضى الذين يصابون ببكتيريا سالمونيلا من آلام في المعدة وتشنجات وإسهال وحمى، ويتحسنون عادة في غضون أربعة إلى سبعة أيام من دون علاج.