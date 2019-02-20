بكرسيه المتحرك.. طفل يجرب الترامبولين

يحظى مقطع مصور لطفل أميركي مـُقعد يجرب منصة القفز (الترامبولين) لأول مرة، بمتابعة الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الطفل وايات، البالغ من العمر أربع سنوات، في الشريط، وهو يقفز بسعادة بالغة بكرسيه المتحرك على الترامبولين بمساعدة مدرب.

وجرت مشاركة الفيديو منذ نشره في الرابع عشر من الشهر الجاري أكثر من 73 ألف مرة.

وقد ولد الطفل وايات بمشكلة في عموده الفقري تمنعه من استخدام ساقيه، ولا يمكنه التنقل من دون كرسيه المتحرك.

وقد شارك وايات في برنامج خصصته شركة أندية رياضية بولاية نورث داكوتا الأميركية.

وأعرب عاملون في الشركة عن دهشتهم لسرعة انتشار الشريط، وقالوا إن الشركة باتت تتلقى عشرات الاتصالات يوميا من أناس أبدوا رغبتهم في القيام بتجربة مماثلة.