بكفالة.. كارلوس غصن يخرج من السجن

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الأربعاء إن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن غادر مركز احتجاز في طوكيو بعد أن دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار).

وأضافت أن غصن شوهد وهو يخرج من المركز برفقة رجال شرطة وكان يرتدي قناعا على الوجه.

وكان غصن قد اعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

ورحب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بالإفراج عن غصن الرئيس السابق لشركة رينو وقال لراديو أوروبا 1 "تم إطلاق سراح غصن. إنه مواطن فرنسي. سيتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة أكبر. هذا أفضل جدا".

ولعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه في واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.