"بكل مؤسساتها".. السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها في مياه النيل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية في مياه النيل".

وفي تغريدة له، السبت، عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، محمد السباعي، وصول مفاوضات سد النهضة "إلى طريق مسدود" كتب السيسي "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي".

وأضاف الرئيس المصري: "سيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وكان محمد السباعي قد لفت مساء السبت إلى ما وصفه بـ "تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها".

وأضاف، في بيان صحفي تناقلته وسائل إعلام أن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا "يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل"

من جانبه، طلب المُتحدث باِسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، الجمعة من الولايات المتحدة بلعب دور فعال في هذه القضية "خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015".