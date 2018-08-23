بكى الطفل.. فتحركت الأمومة عند شرطية

غلبت مشاعر الأمومة على الشرطية الأرجنتينية سيلستي أيالا أثناء عملها بمستشفى في بيونس آيرس، فلبت نداء طفل كان يبكي في قسم الأطفال وقامت بإرضاعه.

وبعد انتشار قصة الشرطية التي صورها زميلها وأدرجها على فيسبوك، التقى وزير الأمن في بيونس آيرس الشرطية سيلستي وأعلن ترقيتها إلى رتبة رقيب بحسب ما نشر في تغريدة على تويتر.

وفي تفاصيل القصة التي تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الشرطية سيلستي تعمل حارسة في المستشفى، وقد سمعت الطفل وهو يبكي جوعا بشكل مستمر، فاستأذنت من المستشفى لحمل الطفل وأرضعته في بادرة إنسانية منها.