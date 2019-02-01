بكين تعد بزيادة واردات السلع الأميركية

وافقت الصين خلال محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركية وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين الصيني والأميركي "يعلقان أهمية كبيرة على مسائل حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وقد اتفقا على تعزيز التعاون".

كما وافقت بكين أيضا في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من "المنتجات الزراعية الأميركية ومنتجات الطاقة والسلع الصناعية".

ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني أن الجانبين أجريا محادثات "صادقة ودقيقة ومثمرة".

وكان الرئيس دونالد ترامب الخميس أن "تقدما هائلا" تحقق في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين اللتين تحاولان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلافات التجارية بينهما.