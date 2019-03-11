بلاتر: ساركوزي وراء منح مونديال 2022 لقطر

عادت قضية استضافة قطر لكأس العالم 2022 إلى الواجهة مجددا، بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية تحقيقا الأحد، يدعي توقيع عقد سري مع شبكة الجزيرة القطرية قبل ثلاثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.

الجدل الذي أثاره التحقيق دفع الرئيس السابق للاتحاد الدولي في كرة القدم "فيفا"، السويسري جوزيف بلاتر، إلى التأكيد مجددا الإثنين، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي.

وقال بلاتر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية غداة الكشف عن اتفاق سري بين الفيفا وتلفزيون الجزيرة القطري، "لا أفهم ما الهدف من فتح ملف من ملفات الفساد المفترض والذي تم إغلاقه مع نشر تقرير غارسيا".

وتابع بلاتر الموقوف من قبل الفيفا بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، "في أي حال، تم انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي الذي طلب من ميشال بلاتيني بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر".

وأردف قائلا "هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة. وأدى هذا الموقف إلى هجوم من جانب الخاسرين على الفيفا وعلى شخصي أنا: إنكلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر".

وفي نفس اليوم، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2010، تم إسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا على حساب إنكلترا التي خرجت من دورة التصويت الأولى وسط دهشة الجميع، بينما فازت قطر في الدورة الأخيرة على الولايات المتحدة لتنظيم مونديال 2022.

عقد سري مع الجزيرة

وكان تحقيق صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد زعم أن الفيفا وقعت عقدا سريا مع شبكة الجزيرة، المملوكة من الدولة القطرية، قبل ثلاثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.

وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" أن مديرين تنفيذيين من الجزيرة وقعوا في 2010 العقد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشح لاستضافة كأس العالم.

وقد تضمن العقد المزعوم رسما قدره 100 مليون دولار، يدفع في حساب معين لفيفا إذا فازت قطر في استضافة مونديال 2022.

وكانت الجزيرة مملوكة من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان القوة الدافعة وراء ملف بلاده لمونديال 2022.

وزعمت "صنداي تايمز" أيضا أن بلاتر والأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك وقعا العقد بعد أسبوع من التصويت لقطر التي قدمت مبلغ 480 مليون دولار إضافية للفيفا بعد ذلك بثلاث سنوات.

وفي رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة من "صنداي تايمز" الجمعة، كتب الاتحاد الدولي أن "المزاعم المرتبطة بعرض كأس العالم 2022 قد تم التعليق عليها بشكل مكثف من قبل فيفا، الذي قام بنشر تقرير غارسيا بالكامل على موقع FIFA.com في حزيران/يونيو 2017".