بلجيكا تريد تعليق بيع الأسلحة للسعودية

أعلنت بلجيكا السبت أنها مستعدة لتعليق بيع الأسلحة للسعودية في حال استخدمت في نزاعات في دول أخرى.

وقال مصدر دبلوماسي إن التزام الحظر على بيع الأسلحة سيكون أحد الموضوعات التي سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل.

وقال ويلي بورسوس الوزير الذي يترأس منطقة والونيا السبت "ما أن يتبين أن أسلحة لم تستخدم في المكان او البلد التي أرسلت اليه، حتى يصدر بالتأكيد رد فعل من منطقة والونيا".

وأضاف "قد يصل الأمر إلى تعليق إجازات الأسلحة التي منحت سلفا".

وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح إجازات التصدير لمن يصنعون الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى السلطة التنفيذية في كل من المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل).

وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لو سوار" الأربعاء أن الرياض استخدمت أسلحة وتكنولوجيا بلجيكية في عملياتها في اليمن.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز لإذاعة "لا بروميير": "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة.

وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "اف ان هرستال".

وأضاف ريندرز "إذا توافرت عناصر تؤكد استخدام أسلحة في نزاع قائم، كما في اليمن، علينا المضي نحو هذا التعليق وأعتقد أن من واجب حكومة والونيا أن تقوم بذلك".

ماكرون: الحرب على الإرهاب أولوية

ومن المقرر أن يحمل وزير الخارجية البلجيكي هذا الملف إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن يندلع خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي جان ايف لودريان.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بأن "فرنسا، ومنذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية".

لكنه أضاف أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود".

وتابع "أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير.

وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.