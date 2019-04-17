بلدية اسطنبول.. المعارضة تعلن الفوز

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الهيئة الانتخابية أعلنت الأربعاء فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول، التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 25 عاما.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو وثيقة رئاسة بلدية اسطنبول على الرغم من الطعن الذي تقدم به الثلاثاء حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبا بإجراء اقتراع جديد، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس شهدت "مخالفات".

وتجمع العشرات لتوجيه التحية إلى إمام أوغلو لدى وصوله الى مكاتب الهيئة الانتخابية العليا في المجمع الذي يضم قصر العدل في اسطنبول.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي من على شرفة قصر العدل إن "أكرم إمام أوغلو حصل على الوثيقة التي تؤكد فوزه".

وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.