ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الإخبارية الخميس "إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية".

ويشكو الرئيس ترامب من أن الولايات المتحدة تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية ويلقي باللوم على منظمة التجارة العالمية.

وحذر ترامب من اتخاذ إجراء ضد المنظمة العالمية، لكنه لم يحدد طبيعته.

وتأتي تعليقات ترامب في أعقاب تقارير سابقة بأنه أبلغ مساعدين في البيت الأبيض برغبته في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

ويوم الخميس أنهت سوق الأسهم الأميركية سلسلة ارتفاعات استمرت أربعة أيام بعدما ذكرت بلومبرغ أن ترامب يدعم المضي قدما في الرسوم الجمركية المقترحة على 200 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية.