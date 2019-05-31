بلومبرغ: روسيا رفضت بيع S-400 لإيران

قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن روسيا رفضت طلبا إيرانيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي S-400.

ونقلت بلومبرغ عن مصدرين على دراية بالأمر، أحدهما مسؤول روسي رفيع، القول إن موسكو رفضت الطلب لأنها تشعر بالقلق من أن بيع منظومة الصواريخ المتطورة قد يزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران اللذان صرحا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي رفض الطلب.

وقال رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات في موسكو رسلان بوخوف إن "أي تعزيز حقيقي أو وهمي لقدرات إيران يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، إذا رفضت روسيا حقا مثل هذا الطلب، فهذا يعني أنها تريد مواصلة العمل على العلاقات مع السعودية وإسرائيل والحفاظ على فرصة للتفاوض مع واشنطن".

وتابع بوخوف لوكالة بلومبرغ "إذا قررت روسيا تزويد إيران بـ S-400، فسيشكل ذلك تحديا مباشرا للمملكة العربية السعودية وإسرائيل، لذلك سيكون ضد المصالح الوطنية لروسيا".

وأثارت مبيعات منظومة صواريخ "S-400" الكثير من الجدل في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، حيث هددت الولايات المتحدة تركيا باتخاذ تدابير عقابية في حال مضت قدما في خططها الرامية لشراء المنظمة من روسيا.

وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الصفقة الروسية مع تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، تشكل تهديدا لدفاعات الدول الغربية.