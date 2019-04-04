لا تزال أزمة تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية تلاحق فيسبوك في فضائح جديدة للشركة التي تواجه انتقادات لعدم حماية المشتركين، بل وبيع بياناتهم.

وكشف باحثون من شركة "أب غارد" لأمن المعلومات وجود الملايين من السجلات مستخدمي فيسبوك على خوادم أمازون "كلاود" متاحة أمام الجميع.

وتضم البيانات وفقا لموقع بلومبيرغ قاعدة بيانات لـ540 مليون سجل لأسماء حسابات الدخول وأرقام التعريف بالحساب على الشبكة والتعليقات والردود التي يتلقونها.

وأشار الموقع أن شبكة فيسبوك أغلقت منافذ الدخول للخوادم بعد أن تنبهت للأمر من تقرير بلومبيرغ.

وانتقد خبراء قيام فيسبوك بطلب رمز الدخول السري للبريد الإلكتروني لبعض المستخدمين الجدد، ما اعتبر محاولة من الشركة لتعظيم البيانات الشخصية التي تحصل عليها بما يطال البريد الإلكتروني للأشخاص.

وقال بينيت سيبيرس الباحث في مجال أمن المعلومات لموقع "بزنس إنسايدر" إن العادة جرت على حث المستخدمين على عدم إعطاء رمز البريد السري لبريدهم الإلكتروني لأي جهة، ولكن ما تقوم به فيسبوك أشبه بتصيد المستخدمين.

وأضاف أن استخدام قائمة العناوين الموجودة في بريدك الإلكتروني من قبل فيسبوك، بالإجبار، فيه تعد على خصوصية الآخرين.

وتواجه فيسبوك تحقيقات من قبل النيابة العامة الفيدرالية حول صفقات بيانات فيسبوك مع شركات تكنولوجيا معلومات، ناهيك عن فضيحة وصول بيانات إلى "كمبردج أناليتيكا" والتي استخدمتها لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين.