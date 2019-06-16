'بلو فور سودان'..مشاهير يتضامنون

"أزرق من أجل السودان"٬ حملة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع المحتجين السودانيين الذين يتعرضون إلى القمع في حراكهم الشعبي المستمر منذ أشهر.
ويشهد السودان منذ 19 كانون أول/ ديسمبر احتجاجات شعبية أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في الحكم.
لكن المجلس العسكري الذي تولي مقاليد السلطة بعد ذلك، ظل يماطل في تسليم السلطة إلى المدنيين، بل قمع المحتجين.
وفض المجلس اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
بلو فور سودان، تستهدف زيادة الوعي بما يتعرض له المتظاهرون من عنف تستخدمه القوى الأمنية بحقهم، خاصة بعد ما أدى قطع الإنترنت إلى تعتيم إعاقة نشر المعلومات.
وأطلقت الحملة مجموعة من الشباب تحت هاشتاغ #BlueforSudan ، تكريما للشاب محمد هاشم مطر الذي لقي حتفه خلال فض الاعتصام.
التضامن لم يقتصر على أفراد عاديين بل شمل المشاهير من مختلف أنحاء العالم، من أمثال نعومي كامبل وريانان، حيث حول هؤلاء حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل إلى اللون الأزرق، دعما للمحتجين السودانيين.
عارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل والتي يتابعها الملايين، قالت على حسابها في إنستغرام إن " ما بدأ كاحتجاج سلمي قد تحول إلى إزهاق مئات الأرواح البريئة، الوضع في السودان قد تجاوز اللاإنسانية. إلى متى سيستمر هذا، قبل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة ضد هذا الغضب الجماعي؟"
لناشط عمر يوسف يقول إن اللون المفضل لابن عمه مطر كان اللون الأزرق الذي أصبح أحد مظاهر التضامن مع الثورة السودانية.
مشيرا إلى أن مطر قتل بطلا أثناء حمايته لامرأتين خلال إطلاق النار.
الفنانتان ريهانا وأريانا غراندي أعربتا عن تعاطفهما مع الضحايا، وناشدتا متابعيهما التحرك واتخاذ إجراءات من خلال توقيع العرائض أو التبرع بالأموال.
ومن وسائل دعم المحتجين في السودان التوقيع على عريضة على موقع Change.org، وهي تحث الأمم المتحدة على التحقيق مع الجيش السوداني في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال دكتور Phil إنه وزوجته يصليان من أجل السودان.
ومن المشاهير الذين عبروا عن دعمهم للسودان ديمي لوفاتو وجورج كلوني، يارا شهيدي، حليمة ادن وجون بوييغا وبيلا حديد.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا خاصا إلى السودان، للتوسط في المحادثات بين القادة العسكريين وزعماء الاحتجاج.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، سيساعد المبعوث الخاص دونالد بووث في إيجاد "حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني."