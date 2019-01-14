شادي أبو زيد.. الصورة المحزنة

عادت قضية الناشط السياسي المصري الساخر شادي أبوزيد والمحبوس احتياطيا إلى الأضواء بعد انتشار صورته يودع والده المتوفى، بعد أن سمحت له السلطات بحضور الجنازة.
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صور شادي في الجنازة على نطاق واسع وهو يرتدي ملابس الحبس.
وقبل وفاة والده أطلق نشطاء حملة دعت للسماح لشادي بزيارته حين كان يرقد على سرير الموت، لكنها بائت بالفشل لعدم استجابة السلطات.
شادي أبو زيد الذي درس الإعلام، كان يعد تقارير لبرنامج "أبله فاهيتا" الساخر، والذي كان يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، ثم غادره لينتج فيديوهات ساخرة بشكل شخصي.
وفي عام 2016 أثار أبو زيد نقاشا واسعا عندما نشر فيديو بمناسبة عيد الشرطة في مصر، الذي يتزامن مع اندلاع ثورة 25 يناير، يظهره محتفلا مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإعطائهم بالونات كانت في الحقيقة "واقيات ذكورية".
وألقت السلطات المصرية القبض على شادي أبو زيد في السابع من أيار/ مايو الماضي من منزله، ثم قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، ولا يزال تجديد حبسه مستمرا منذ ذلك الحين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد نفى في مقابلة أذيعت الأسبوع الماضي على قناة سي بي أس الأميركية وجود سجناء سياسيين في مصر، رغم تقارير المنظمات الدولية التي تؤكد ذلك.