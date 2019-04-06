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رياضة

بنزيما ينقذ ريال مدريد

نجم ريال مدريد كريم بنزيما يسجل هدفا ضد إيبار

أنقذ النجم الفرنسي كريم بنزيما فريق ريال مدريد الإسباني من هزيمة ثانية على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجل هدفين ساهما في فوز الفريق الملكي على ضيفه إيبار (2-1) السبت.

وتقدم إيبار أولا عبر مارك كاردونا في الدقيقة (39)، لكن بزنيما نجح في تسجيل هدفين متتالين (59 ، 81)، كما أضاع عدة فرص محققة للتسجيل.

وأفلت ريال مدريد من هزيمة ثانية على التوالي في عهد مدربه الجديد الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، اللذين سيلعبان في وقت لاحق السبت في قمة مباريات الجولة 31.

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