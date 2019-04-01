بنزيمة يهدي ريال فوزه الثاني بقيادة زيدان

حقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليا بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان، وجاء على حساب ضيفه هويسكا متذيل الترتيب بصعوبة بالغة 3-2 بفضل هدف للفرنسي الآخر كريم بنزيمة في الثواني الأخيرة من مباراة الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونتيجة الموسم المخيب الذي اختبره ريال، حيث ودع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي بعد أن توج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية، وخرج من نصف نهائي الكأس أمام غريمه برشلونة وفقد الأمل منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري، اضطرت الإدارة إلى تبديل مدربين هما جولن لوبيتيغي وبديله الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقرر النادي الملكي الاستعانة بمدربه السابق زيدان، مهندس الألقاب الثلاثة المتتالية التي أحرزها ريال في دوري الأبطال، ونجح بطل مونديال 1998 في اختباره الأول ضد سلتا فيغو (2-صفر) بعدما أعاد المبعدين تحت إشراف سولاري، أي الجناح الويلزي غاريث بايل، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط إيسكو والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وفي ظل الحديث عن رغبته بعدم التجديد له في نهاية الموسم الحالي، وجد زيدان نفسه مضطرا إلى اشراك نجله لوكا بين الخشبات الثلاث في ظل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، مانحا إياه مباراته الثانية فقط مع الفريق الأول على حساب نافاس العائد للتو من واجباته مع المنتخب الوطني.

وقرر زيدان أيضا إراحة مواطنه قلب الدفاع رافايل فاران والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ضد الضيف القابع في ذيل الترتيب، لكن المفاجأة حصلت بعد ثلاث دقائق قط على البداية حين افتتح الزوار التسجيل عبر خوان هرنانديز بعد تمريرة من لويس أفيلا.

وانتظر النادي الملكي حتى الدقيقة 25 لادراك التعادل عبر إيسكو، العائد إلى الفريق بعد فترة صعبة تحت إشراف سولاري، وذلك بتمريرة من براهيم دياز القادم في كانون الثاني/يناير من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وبعد أن اكتفى بهدف وحيد في 16 مشاركة مع سولاري، سجل إيسكو هدفه الثاني في ثاني مباراة له تحت إشراف زيدان بعد أن كان أيضا صاحب الهدف الأول في مباراة المرحلة الماضية ضد سلتا فيغو.

ورغم تواضع مستوى الفريق الضيف، بدا ريال عاجزا عن الوصول مجددا إلى الشباك أو حتى تهديد مرمى الحارس روبرتو سانتاماريا لما تبقى من الشوط الأول.

وضغط ريال في بداية الثاني بحثا عن هدف التقدم الذي كان قريبا من الفرنسي كريم بنزيمة لولا تألق سانتاماريا لصد محاولته البعيدة (47)، قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 62 عندما لعب بايل الكرة بالجهة الخارجية لقدمه اليسرى إلى بنزيمة، فعكسها الأخير برأسه إلى داني سيبايوس الذي حولها بيمناه في الشباك.

لكن هويسكا لم يستسلم، وأدرك التعادل في الدقيقة 74 برأسية من خافيير إتشيتا بعدما وصلته الكرة من موي غوميز إثر ركلة ركنية.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، جنب بنزيمة مواطنه زيدان الحرج وأهداه الفوز بهدف في الدقيقة 89 من تسديدة جميلة بيمناه بعدما سقطت الكرة أمامه بعد محاولة فاشلة من زميله القائد سيرخيو راموس لانتزاع ركلة جزاء، معززا موقع فريقه في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره أتلتيكو الثاني الفائز السبت على ألافيس برباعية نظيفة.