بنس: سنحاسب قتلة خاشقجي

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السبت أن الولايات المتحدة ستحاسب قتلة جمال خاشقجي.

تصريحات بنس تأتي عقب تقارير إعلامية ذكرت أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي آيه" خلُصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي في اسطنبول الشهر الماضي.

وقال بنس على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ (أبيك) في بابوا غينيا الجديدة، إن واشنطن "عازمة على محاسبة جميع المسؤولين عن عملية القتل تلك"، واصفا إياها بـ"عمل فظيع" و"إهانة لصحافة حرة ومستقلة".

وأضاف "سنتابع الحقائق" لكنه رفض التعليق على معلومات سرية.

وقالت "واشنطن بوست" إن الـ"سي آي آيه" خلصت إلى أن 15 سعوديا توجهوا على متن طائرة حكومية إلى اسطنبول وقتلوا خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية.

وبحسب "واشنطن بوست"، فقد نصح خالد بن سلمان الصحافي خاشقجي بالتوجه إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على المستندات التي كان بحاجة إليها لإتمام إجراءات ارتباطه بخطيبته التركية، مؤكدا له أنه لن يتعرض لأذى.

وفي حال تأكدت المعلومات فإنها ستناقض التحقيق السعودي الذي أبعد الشبهات عن ولي العهد في هذه القضية.

وأكد بنس أن الولايات المتحدة تريد إيجاد وسيلة للحفاظ على "شراكة قوية وتاريخية" مع المملكة العربية السعودية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس عقوبات على 17 شخصا بينهم مقربون من ولي العهد وطرحت تنسيق الجهود بين الرياض وواشنطن لتفادي فرض الكونغرس الأميركي عقوبات أقسى.

وامتنع الرئيس دونالد ترامب عن تحميل ولي العهد المسؤولية مباشرة لكنه اتفق الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "على إلقاء الضوء على كل جوانب جريمة قتل جمال خاشقجي وعلى ألا يتم طمس أي شيء".