بنس: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الثلاثاء، إن القوات الأميركية "مستعدة" بعد هجوم السبت على منشآت للنفط تابعة لشركة "أرامكو" في السعودية.

وذكر بنس في خطاب أمام منظمة "Heritage" أن "قواتنا مستعدة بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وحلفائها في الشرق الأوسط".

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة "تقيم الدلائل بشأن الهجمات على منشآت النفط".

وقال: "يبدو من المؤكد ان إيران كانت وراء هذه الهجمات"، مضيفا "كما قال الرئيس، لا نريد حربا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".

وأعلن بنس أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه الثلاثاء إلى السعودية "للتباحث" في "الرد" الأميركي على الهجمات.

وفي حين بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذرا الاثنين وقال إنه يفضل الانتظار للحصول على تأكيدات حول كيفية حصول الهجوم وينوي التشاور مع الرياض، أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الهجوم انطلق من الأراضي الإيرانية.

على صعيد منفصل، شدد بنس في خطابه على أهمية الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي وصفها بـ "أكبر صفقة تجارية في التاريخ الأميركي".