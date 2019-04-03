بنس: على تركيا أن تختار

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن قرار تركيا المضي قدماً في صفقة شراء صواريخ إس 400 الروسية حتى بعدما وفرت لها الولايات المتحدة صواريخ باتريوت "أمر مقلق للغاية".

حديث بنس جاء أمام جلسة عقدت على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في واشنطن.

وقال بنس إن البنتاغون أوضح في وقت سابق هذا الأسبوع أن تركيا تجازف بالتعرض للطرد من برنامج إف 35 المشترك إذا أكملت صفقة شراء نظام الصواريخ الروسي إس 400.

وأضاف أن هذا الأمر لا يؤذي القدرة الدفاعية التركية فحسب، وإنما قد يشل العديد من المصنعين الذين يزودون البرنامج بالمعدات.

وأعلن أن الإدارة الأميركية أبلغت الحكومة التركية رسمياً هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة علقت بصفة فورية شحن معدات لها تتعلق بطائرات إف 35.

وأوضح أن على أنقرة الاختيار بين أن تبقى شريكاً مهماً في أنجح تحالف عسكري في تاريخ العالم، أو أن تجازف بأمن هذه الشراكة عبر اتخاذ قرارات طائشة.