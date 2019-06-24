بنس: لن نتساهل مع التهديدات الإيرانية

جدد مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب الاثنين تأكيد موقف الولايات المتحدة الحازم إزاء مساعي إيران للحصول على أسلحة نووية.

وقال بنس في تغريدة على تويتر "إن الرئيس ترامب فرض اليوم عقوبات صارمة ضد إيران، وطالما استمرت في تمويل الإرهاب ودعمه، ونشر نفوذها المؤذي في المنطقة، لن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية ولن نتساهل مع التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة أو إلى حلفائنا".

ووقع الرئيس ترامب الاثنين، على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات صارمة على المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة في الحرس الثوري الإيراني وقطاعات نفطية ومالية.