بنس: لن نرضخ للترهيب في بحر الصين الجنوبي

يوجه مايك بنس نائب الرئيس الأميركي تحذيرا صريحا الخميس لبكين بأن الولايات المتحدة لن ترضخ أمام ما ترى أنه ترهيب صيني في بحر الصين الجنوبي.

وسيلقي بنس كلمة في معهد هدسون بواشنطن وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين تجاريا وعسكريا.

وفي مقتطفات من الكلمة اطلعت عليها رويترز سيشير بنس إلى واقعة كانت المدمرة الأميركية (ديكاتور) تبحر خلالها على مسافة 12 ميلا بحريا من جزيرتي جافن وجونسون في منطقة جزر سبراتلي الأحد.

وسيقول بنس إن زورقا تابعا للبحرية الصينية اقترب ليصبح على مسافة أمتار من المدمرة الأميركية "أثناء ممارستها حق حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي مما أجبر سفينتنا على المراوغة بسرعة لتفادي الاصطدام".

وسيقول بنس "رغم هذه المضايقات المتهورة ستواصل البحرية الأميركية التحليق والإبحار والعمل أينما يسمح القانون الدولي وبحسب ما تتطلب مصالحنا القومية. ولن نرضخ للترهيب. ولن نتراجع".

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد ذكرت أن سفينة بحرية صينية أرسلت لتحذير السفينة الأميركية ومطالبتها بالمغادرة والتأكيد على أن لبكين سيادة على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها.

وكانت العملية الأميركية أحدث محاولة للتصدي لمساعي بكين لتقييد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية.