بنس وبومبيو في تركيا لوقف إطلاق النار

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف لإطلاق النار من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لوقف الهجوم على شمال سوريا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصل في وقت سابق إلى العاصمة التركية. وسيلتقي بنس وبومبيو أردوغان عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوما منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق سوريا، تسبب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني.

وتأتي الزيارة بعد أن استبعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة أية مفاوضات مع المسلحين الأكراد في سوريا، وقال إن الخيار الوحيد أمامهم هو إلقاء أسلحتهم.

وطالبت الولايات المتحدة بوقف لإطلاق النار في العملية التي تشنها تركيا في شمال سوريا منذ أكثر من أسبوع.

ويواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بسبب سحبه المفاجئ للقوات الأميركية، وينفي أنه أعطى أردوغان "الضوء الأخضر" لبدء العملية العسكرية.