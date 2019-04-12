بنس يدافع عن تصريحات ترامب حول ويكيليكس

دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة عن موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج التي وصفها البعض بأنها تثير الحيرة.

وصرح بنس لشبكة "سي أن أن" بأن إشادات ترامب السابقة المتكررة بويكيليكس ليست "دعما" لهذا الموقع.

واحتفى الجمهوريون بشكل عام بالقبض على أسانج الذي كان يحتمي في سفارة الإكوادور في لندن لمدة تقارب السبع سنوات، وقبضت عليه الشرطة البريطانية الخميس.

وفي أول رد فعل على ذلك، قال ترامب للصحافيين "أنا لا أعرف شيئا عن ويكيليكس. ليست ضمن اهتماماتي".

وأثار ذلك الاستغراب لأنه وخلال حملته الانتخابية في 2016 أشاد ترامب مرارا بموقع ويكيليكس الذي تسبب قبل ست سنوات بفضيحة كبيرة بنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية السرية.

وقال بنس إن ترامب كان يدعم كشف المعلومات خلال الانتخابات وليس منظمة ويكيليكس نفسها".

وأضاف "أعتقد أن الرئيس يرحب دائما، مثلما تفعلون ويفعل الإعلام، بالمعلومات ... ولكن ذلك ليس دعما لمنظمة ندرك الآن أنها متورطة في نشر معلومات أميركية سرية".

وقال في إحدى المناسبات "أنا أحب ويكيليكس" في الوقت الذي سرب الموقع رسائل إلكترونية مسروقة أضرت بحملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون رغم الاتهامات لويكيليكس بالعمل بالتنسيق الوثيق مع الاستخبارات الروسية.