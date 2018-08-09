بنس: قوة فضائية أميركية مسلحة قبل 2020

كشف نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس خططا تفصيلية لإنشاء قوة فضائية تكون الذراع السادسة للقوات المسلحة الأميركية.

وقال "حان الوقت لأن نكون مستعدين لميدان المعركة المقبل"، ولتكريس الريادة الأميركية في الفضاء.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع في حزيران/يونيو بالبدء الفوري باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء القوة الفضائية.

وصرح بنس "آن الأوان لأن نخط فصلا جديدا عظيما في تاريخ قواتنا المسلحة، للاستعداد لميدان المعركة المقبل، حيث سيدعى أفضل أبنائنا وأشجعهم لردع وهزيمة جيل جديد من المخاطر التي تواجه شعبنا وأمتنا".