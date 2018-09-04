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حريات وحقوق إنسان

بنس يدعو إلى إطلاق سراح صحافيين في ميانمار

مايك بنس

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء ميانمار إلى التراجع عن حكم قضى بسجن صحافيين من وكالة رويترز لمدة سبع سنوات، وإطلاق سراحهما فورا.

وقال بنس في تغريدة إن الصحافيين "وا لون وكياو سوا يستحقان الثناء لا السجن، لكشفهما انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات قتل جماعي. حرية الدين وحرية الصحافة ضرورية لديمقراطية قوية".

الصحافيان لون وسوا كانا قد اعتقلا في نهاية العام الماضي بعد تحقيقهما في مقتل قرويين من أقلية الروهينغا المسلمة على يد قوات أمن ومدنيين في ولاية راخين شمال ميانمار.

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