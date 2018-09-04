بنس يدعو إلى إطلاق سراح صحافيين في ميانمار

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء ميانمار إلى التراجع عن حكم قضى بسجن صحافيين من وكالة رويترز لمدة سبع سنوات، وإطلاق سراحهما فورا.

وقال بنس في تغريدة إن الصحافيين "وا لون وكياو سوا يستحقان الثناء لا السجن، لكشفهما انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات قتل جماعي. حرية الدين وحرية الصحافة ضرورية لديمقراطية قوية".

Wa Lone & Kyaw Soe Oo shd be commended—not imprisoned—for their work exposing human rights violations & mass killings. Freedom of religion & freedom of the press are essential to a strong democracy. We call on the Gov’t of Burma to reverse this ruling & release them immediately. — Vice President Mike Pence (@VP) September 4, 2018

الصحافيان لون وسوا كانا قد اعتقلا في نهاية العام الماضي بعد تحقيقهما في مقتل قرويين من أقلية الروهينغا المسلمة على يد قوات أمن ومدنيين في ولاية راخين شمال ميانمار.