بنغلاديش تلغي خططا لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

أعلنت مفوضية اللاجئين في بنغلادش إلغاء خطط عودة طوعية لمئات من مسلمي الروهينغا إلى وطنهم ميانمار، بعد فشلها في العثور على أي شخص يريد العودة.

وقال رئيس المفوضية أبو الكلام إن اللاجئين "لا يرغبون في العودة الآن"، مضيفا أن المسؤولين "لا يمكنهم إجبارهم على الرحيل" لكنهم سيواصلون "تحفيزهم حتى يحدث ذلك".

وكانت بنغلاديش قد بدأت الاستعدادات لإعادة دفعة مبدئية من 2200 من الروهينغا إلى بلادهم الخميس تماشيا مع خطة متفق عليها مع ميانمار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء هذا الإعلان بعد أن تظاهر نحو ألف من الروهينغا الخميس في أحد المعسكرات في بنغلاديش ضد العودة إلى بلدهم.

وعلى الرغم من تطمينات من ميانمار، ذكر نشطاء حقوق الإنسان الخميس إن الظروف ما زالت غير مؤاتية لعودة الروهينغا. وقال بيل فريليك مدير حقوق الإنسان في هيومان رايتس ووتش في بيان "لا شيء تقوله حكومة ميانمار أو تفعله يوحي بأن الروهينغا سيكونون في مأمن عند عودتهم".

ووفقا لوكالات الأمم المتحدة فقد فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من حملة شاملة للجيش في ولاية راخين العام الماضي، شنت ردا على هجمات متمردين على قوات الأمن.