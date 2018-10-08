بنغلاديش.. قانون جديد يثير جدلا بشأن حرية التعبير

وافق الرئيس البنغلاديشي محمد عبد الحميد الاثنين على قانون جديد مثير للجدل تخشى المنظمات الإعلامية المحلية من أن يعيق حرية الصحافة ويكبح حرية التعبير.

وقال جوينال عبدين، السكرتير الصحافي للرئيس "أعطى الرئيس موافقته على قانون الأمن الرقمي اليوم وجعله قانونا".

وكان البرلمان البنغلاديشي قد أقر قانون الأمن الرقمي في 19 أيلول/سبتمبر، حيث قام بدمج قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية مع أحكام جديدة صارمة مثل السماح لأفراد الشرطة بالاعتقال دون إذن قضائي.

وفي الشهر الماضي، ألغت مجموعات إعلامية احتجاجات على تلك التشريعات بعد تلقيها ضمانات من الحكومة بإدخال تعديلات عليها.