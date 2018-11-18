نتانياهو: إجراء انتخابات مبكرة سيكون خطأ

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من أن إجراء انتخابات مبكرة في بلاده سيكون "خطأ"، بوقت يسعى فيه إلى إنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار عقب استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وقال نتانياهو في مستهل اجتماع للحكومة "في مرحلة حساسة أمنيا، فإن إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ".

وأشار رئيس الوزراء إلى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل، قائلا "علينا القيام بكل ما بإمكاننا لتجنب أخطاء كهذه".

وواجه ائتلاف نتانياهو أزمة منذ الأربعاء عندما أعلن ليبرمان استقالته احتجاجا على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أثار تكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة باعتبارها باتت واقعا لا مفر منه.

وبعد انسحاب ليبرمان، باتت أغلبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعدا) تقتصر على مقعد واحد.

وسيلتقي نتانياهو بوزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه "كلنا" على عشرة مقاعد، في وقت لاحق الأحد لمناقشة سبل إنقاذ الائتلاف.