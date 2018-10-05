بن سلمان: طرح أسهم أرامكو في 2021

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن طرح أسهم أرامكو في السوق المالية سيتم بحلول العام 2021.

وأكد بن سلمان في مقابلة مع "بلومبيرغ" الجمعة أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب سيبنى على تقديرات للعملاق النفطي بقيمة 2 تريليون دولار، مشيرا إلى عدم صحة ما تم تناقله عن إلغاء أو تأخير الطرح.

ويطمح بن سلمان إلى جمع 100 مليار من طرح 5 في المئة من أسهم الشركة للتداول في السوق المالية.

وكان قد أعلن التوجه لطرح أسهم أرامكو في السوق المالية في 2016، والتي ستكون قاعدة أساسية لرؤية السعودية 2030.

ويتوقع أن تستحوذ أرامكو على شركة سابك للصناعات الكيميائية بصفقة يمكن أن تبلغ 70 مليار دولار.

وأفاد بأن السعودية لا تتحكم بأسعار النفط العالمية، وهي تعتمد دائما على عاملي العرض والطلب.

وأشار الأمير السعودي إلى أن تدخل المملكة في سوق النفط العالمية يتعلق بالتزامها بعدم وجود أي نقص في المعروض.

أما سياسيا، فقد أكد بن سلمان أهمية العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال: "أحب العمل معه".

وأوضح أن صفقات الأسلحة الأميركية-السعودية، تدفع الرياض ثمنها بالكامل، وتعتبر السعودية من أكبر المستوردين للمنتجات العسكرية الأميركية.

وقال "نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأميركية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان، ومنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اشترينا كل شيء بالمال".

وتطرق بن سلمان للخلاف السعودي مع كندا، وقال " كندا لا تستطيع إعطاء أوامر للسعودية في شأن داخلي لديها".