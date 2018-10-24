بن سلمان يتحدث علنا للمرة الأولى منذ أزمة خاشقجي

يتحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمام المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض الأربعاء، في أول تصريحات علنية له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل ثلاثة أسابيع.

وكان ولي العهد قد تناول القضية بشكل مقتضب في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" بعيد إعلان فقدان أثر الصحافي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لم يتحدث علنا عن القضية التي تحولت إلى أزمة دولية.

وقال منظمو منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي انطلق في الرياض الثلاثاء، إن ولي العهد سيشارك في إحدى جلسات اليوم الثاني.

وكُتب في تغريدة على حساب المؤتمر على تويتر "يزداد اليوم حماسة وتميزا حيث سيترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قائمة المتحدثين".

مرحبًا بكم في اليوم الثاني لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار

اليوم يُكمل النخبة من القادة وأصحاب الأعمال لقاءاتهم، وذلك لتبادل الخبرات الواعدة والأفكار المُلهمة.

ويزداد اليوم حماسةً وتميّزًا؛ حيث سيترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قائمة المتّحدثين! pic.twitter.com/Fsh9YMmMUp — Future Investment (@FIIKSA) October 24, 2018

ولم يتضح ما إذا كان ولي العهد سيتناول قضية خاشقجي، علما أن الأمير تطرق إلى قضايا سياسية في النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي، وتعهد خلالها بالانفتاح والقضاء على التشدد في المملكة المحافظة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن ولي العهد الذي حضر جانبا من أعمال المؤتمر الثلاثاء لكنه لم يلق أي كلمة، سيعلن خلال جلسة عن "صفقة" كبيرة.

ومن المرجّح بحسب المنظمين أن تضم قائمة المتحدثين في الجلسة ذاتها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتسعى المملكة من خلال استضافة منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام الثاني إلى استقطاب استثمارات جديدة.

وتطلق وسائل الإعلام على المؤتمر اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنويا في سويسرا.

لكن قضية خاشقجي تطغى على أعمال المنتدى الذي تستمر أعماله حتى الخميس، إذ أعلنت شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية عديدة مقاطعته.

وبعد 17 يوما من الإنكار، أعلنت الرياض السبت أن الصحافي قتل عن طريق الخطأ في قنصليتها خلال "شجار"، مؤكدة أن ولي العهد الأمير لم يكن على علم بما حصل.

وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.