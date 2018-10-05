السعودية تسمح بتفتيش قنصليتها بحثا عن خاشقجي

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه على استعداد للسماح للسلطات التركية بالدخول إلى القنصلية السعودية في اسطنبول والبحث عن الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

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وأضاف في تصريح لبلومبيرغ "رغم أن مبنى القنصلية يعتبر منطقة سيادة خاصة إلا أنه سيتم السماح للسلطات الدخول والبحث بالطريقة التي يرونها مناسبة".

وأكد بن سلمان أن خاشقجي غادر القنصلية السعودية، فيما تؤكد السلطات التركية وجوده في القنصلية.

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وذكر الأمير السعودي أن سلطات المملكة اعتقلت خلال الفترة الماضية 1500 شخصا لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني، وهو عدد لا يمكن مقارنته بالأعداد التي اعتقلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي ناهزت عشرات الآلاف.