بن سلمان يصل الجزائر وأحزاب تعارض زيارته

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين وتلقى معارضة من أحزاب وجمعيات وشخصيات إعلامية وثقافية.

وتندرج زيارة الأمير الشاب للجزائر في إطار جولة خارجية هي الأولى له منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي والوفد المرافق في مطار الجزائر الدولي رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وعدد من وزراء حكومته.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية السبت أن الزيارة ستسمح "بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

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وإثر الإعلان عن هذه الزيارة نشر 17 صحافيا ومثقفا جزائريا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استقبال ولي العهد السعودي "في وقت كل العالم على يقين بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحافي جمال خاشقجي"، حسب البيان.

ورفضت الزيارة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون واعتبرتها "استفزازاً" للجزائريين.

وبدوره، عارض حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي زيارة بن سلمان لأنها "لا تخدم صورة الجزائر ولا سمعتها" كما قال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري.

وزار الأمير محمد بن سلمان ضمن جولته الخارجية كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين ليقوم بعدها الأحد بزيارة قصيرة إلى موريتانيا.