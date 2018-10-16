لأنهم بهائيون.. اعتقال 20 إيرانيا من دون تهم

انتقد تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء، حملات الاعتقال المتزايدة التي تقوم السلطات الإيرانية ضد مواطنين من الأقلية البهائية.

فقد تعرض نحو 20 مواطنا بهائيا في الفترة من 23 آب/أغسطس إلى 24 أيلول/سبتمبر 2018 للاعتقال، بالإضافة إلى نائب في مجلس مدينة حاول مساعدة المعتقلين.

وقال مايك بيج نائب المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط، إن "اعتقال ما يزيد عن 20 شخصا خلال شهر من دون أي مبرر، يوضح أن الجمهورية الإسلامية غير متسامحة مع المجتمع البهائي في إيران".

وأضاف بيج أن "السلطات بالغت في حملة الترهيب والمضايقة والاضطهاد، من خلال اعتقالها مسؤولين منتخبين تجرأوا على إظهار التضامن مع مواطنيهم من البهائيين".

ولا يعترف الدستور الإيراني بالبهائيين كأقلية دينية في البلاد، وتقوم السلطات بشكل دوري بمضايقة البهائيين ومحاكمتهم وحبسهم بسبب ممارستهم الدينية فقط، كما تقوم بتدمير مدافنهم بانتظام.

وتمنع إيران الطلبة البهائيين من التسجيل في الجامعات، وتطرد معتنقي البهائية من المؤسسات التعليمية.