بواتنغ إلى برشلونة معارا من ساسولو

أعلن برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني، الاثنين ضم المهاجم الغاني كيفن برينس بواتنغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ساسولو الإيطالي.

وقال النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي "توصل برشلونة وساسولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتنغ لما تبقى من موسم 2018-2019. يتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب (نهائيا) مقابل 8 ملايين يورو"، مؤكدا بذلك ما كشفته في وقت سابق صحيفتا "سبورت" الرياضية الكاتالونية و"آس" الرياضية المدريدية.

ويهدف برشلونة ومدربه أرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وأشار برشلونة إلى أنه سيقدم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الثلاثاء قبل أن يعرض مسيرة اللاعب الغاني.

وسبق لبواتنغ الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد أينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتنغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتنغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (على سبيل الاعارة) وبورتسموث الإنكليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس وصولا إلى أينتراخت فرانكفورت وساسولو.