بواتنغ يقترب من الانتقال من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس

اقترب مدافع بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتنغ من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية الاثنين، بحسب ما أفادت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" الألمانيتان الأحد.

وفي حال تمت الصفقة، يتوقع أن يسد بواتنغ الثغرة التي سيتركها غياب قطب دفاع يوفنتوس جورجيو كييليني الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، ويتوقع أن يغيب عن اللعب لخمسة أشهر على الأقل.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه قد فتح الباب مؤخرا أمام رحيل بواتنغ، 30 عاما، في حال طلب الأخير ذلك.

وبحسب "كيكر"، طلب المدافع من مسؤولي النادي البافاري المتوج بطلا للدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، تحريره من عقده من أجل الانتقال إلى فريق "السيدة العجوز" بطل إيطاليا لثمانية مواسم تواليا.

ولم يخض بواتنغ أي دقيقة في مباريات فريقه الثلاث في الدوري المحلي هذا الموسم، لأن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتس فضل عليه الفرنسي لوكاس هرنانديز ليلعب إلى جانب نيكلاس سوله.

وسبق لمدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف، أن استبعد قبل أشهر نهائيا بواتنغ برفقة ماتس هوملس وتوماس مولر من صفوف المنتخب الألماني "المانشافت".