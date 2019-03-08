جمعة المرأة.. احتجاجات في الجزائر

شهدت العاصمة الجزائرية منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة تجمع العشرات من المواطنين أمام ساحة البريد المركزي استعدادا لمسيرة جديدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

ويتوقع ناشطون أن يخرج مئات الآلاف في العاصمة وحدها، استجابة لنداءات فعاليات مدنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمعة اليوم، التي تصادف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أرادها شباب وقفة اعتراف للمرأة الجزائرية ودورها في الحراك السياسي منذ حرب التحرير، واتفق العديد على المنصات الاجتماعية على تقديم وردة لكل امرأة تخرج اليوم لتقول "لا للعهدة الخامسة".

مراسل الحرة من الجزائر، كشف من جانبه أن مئات الجزائريين اجتمعوا أمام البريد المركزي منذ الساعات الأولى للصباح ولم ينتظروا نهاية صلاة الجمعة للخروج مثلما حدث في الجمعتين الأولى والثانية (22شباط/ فبرايل و01 آذار مارس).

وسجل مراسلنا الحضور القوي للعنصري للنساء والشباب، ولفت إلى أن هناك إرادة جماهيرية في الضغط على المجلس الدستوري المكلف بقبول ملفات الترشيح لرفض ملف بوتفليقة.

ومن المنتظر أن تعلن هذه الهيئة نتائج دراستها لملفات المترشيحن وتعلن نتائجها الأربعاء 13 آذار/ مارس المقبل.

متظاهر: لا نريد من يتحدث باسمنا!

يذكر أن أحزاب معارضة للعهدة الخامسة التقت الخميس لبحث سبل دعم الحراك الشعبي، لكن جزائريين أصروا على المضي في الاحتجاجات و"رفض أي وصاية" على حد تعبير أحد المتظاهرين.

وفي اتصال مع "الحرة" قال محمد جحنين (32 سنة) وهو من سكان العاصمة، إن "الشعب الجزائري خرج ليسمع صوته لا أن يسمع أحزابا كانت إلى وقت قريب تقايض السلطة للظفر بصفقة سياسية".

ولفت محمد إلى غياب الأحزاب المعارضة خلال الاحتجاجات التي نظمها الأطباء قبل أشهر وإلى الصمت الذي شهدته الساحة السياسية بالجزائر رغم الحصيلة الثقيلة للغرقى من الشباب في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت.

وقال محمد "أين كانت هذه الأحزاب؟" ثم أضاف "أغلبها التشكيلات السياسية تعاملت مع النظام في وقت مضى، وأخرى كانت تدعو للتمديد لبوتفليقة قبل أيام قليلة فقط".

العاصمة... شلل في خدمات المترو والسكك الحديدية

تحسبا لمسيرات الجمعة، شهدت العاصمة تعزيزات أمنية ليلة الخميس إلى الجمعة.

ونقلت رويترز عن شهود عيان من العاصمة الجزائر أن السلطات أوقفت الجمعة خدمات النقل (السكة الحديدية والمترو).

وفي هذا الصدد، كشف محمد جحنين الذي يقيم في شارع حسيبة بن بوعلي أن أصدقاء له أكدوا أن جميع خطوط القطارات المؤدية للعاصمة متوقفة.

وأوضح قائلا "أعتقد أن السلطة تهاب أن يحج الملايين للعاصمة، لهذا أغلقت خطوط القطارات والمترو".