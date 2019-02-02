بوتفليقة يعتزم الترشح لولاية خامسة

قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، سعيا لتولي فترة ولاية خامسة.

أوضح أويحيى أن بوتفليقة يعتزم الإعلان عن ترشحه عبر رسالة إلى الشعب الجزائري في الأيام المقبلة.

وصرح أويحيى في مؤتمر صحفي اليوم السبت بأنه "يعتقد بقوة" أن بوتفليقة سوف يترشح في الانتخابات المقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل.

وتابع قائلاً "الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فترشحه صار مسألة وقت".

وأشار أويحيى إلى أنه يعتقد أن بوتفليقة ما زال "المرشح الأقوى"، رغم اعتلال صحته.

يشار إلى أن بوتفليقة مصاب بشلل جزئي نتج عن سكتة دماغية، ونادراً ما يظهر علناً.

وكان مرشحان آخران، هما رئيس الوزراء السابق علي بن فليس والجنرال المتقاعد علي غديري، أعلنا خوضهما سباق الرئاسة.