الجزائر.. بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة. وأنه قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي كانت ستعقد في نيسان/أبريل القادم.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته من منصبه، وكلف الرئيس الجزائري وزير الداخلية نور الدين بدوي برئاسة الوزراء.

وقال بوتفليقة في رسالة للأمة "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل (نيسان) المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إلي"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.

وأضاف "لا محل لعهدة خامسة"، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل "ندوة وطنية" تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب "لن أترشح له بأي حال من الأحوال".

وأوضح الرئيس الجزائري أن هذه الندوة ستعد مشروع دستور يعرض لاستفتاء شعبي وأنها ستفرغ من أعمالها قبل نهاية 2019.