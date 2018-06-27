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بوتفليقة يقيل مدير عام الأمن الوطني

عبد الغني هامل

أعلنت الرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل من منصبه، وعين العقيد مصطفى لهبيري خلفا له.

ويأتي هذا القرار وسط حديث عن قضية تهريب كوكايين أطاحت العديد من المسؤولين.

وأشارت صحف إلى تورط "السائق الشخصي" لهامل في هذه القضية.

ونفى هامل هذه المعلومات، وقال في بيان إن المدعى عليه هو "سائق في موقف سيارات الإدارة وليس السائق الشخصي للمدير العام للأمن الوطني".

ولد هامل عام 1955 في صبرة قرب الحدود المغربية، وانضم إلى جهاز الدرك بعد انتهاء دراسته في المعلوماتية.

وقد شغل عدة مناصب قبل أن يصبح رئيسا للحرس الجمهوري عام 2008 برتبة جنرال.

في عام 2010، غادر الدرك وتم تعيينه رئيسا للمديرية العامة للأمن الوطني ليحل محل علي التونسي، الذي قتله أحد معاونيه.

تطورات متلاحقة في قضية تهريب الكوكائين في الجزائر
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تطورات متلاحقة في قضية تهريب الكوكائين في الجزائر

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