بوتين: اتفاق مع السعودية على خفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحد من إنتاج النفط، نظرا لوفرة الإمدادات في العالم.

وقال بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في الأمر. ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

واتفق المنتجون من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في ديسمبر على خفض الإنتاج اليومي بـ1.2 مليون برميل.

وتعقد أوبك، التي تضم 14 دولة تضخ نحو ثلث إمدادات النفط العالمية اجتماعا غاية في الأهمية في فيينا الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع على وقع الوفرة في إمدادات النفط العالمية، وفق أوبك والوكالة الدولية للطاقة.

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الطلب لعام 2019 للشهر الثاني على التوالي.