بوتين يدعو ترامب إلى زيارة موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه دعا الرئيس دونالد ترامب إلى زيارة موسكو، وأعرب عن استعداه لزيارة واشنطن.

وقال بوتين، في تصريحات صحافية، إنه مستعد لعقد المزيد من اللقاءات بترامب، وذلك بعد القمة الأخيرة التي جمعتهما في هلسنكي وتناولت قضايا ثنائية ودولية مختلفة.

وأكد الرئيس الروسي ضرورة أن تكون الظروف مواتية لعقد لقاءات جديدة.

وقال بوتين للصحافيين إن الاتصالات عبر الهاتف بين واشنطن وموسكو غير كافية، وإن الجانبين في حاجة إلى عقد لقاءات مباشرة للحديث حول قضايا مثل اتفاق إيران النووي، والصراعات في الشرق الأوسط، ومعاهدات الحد من التسلح.

كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إن ترامب وجه مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى دعوة بوتين إلى زيارة واشنطن لعقد اجتماع في الخريف، ثم أعلن لاحقا أن القمة لن تعقد عام 2018.