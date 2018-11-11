بوتين يشير إلى محادثات 'جيدة' مع ترامب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حديثا مع الرئيس دونالد ترامب على هامش الاحتفالات بالذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى في باريس، حسبما أفادت به وكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة "ريا نوفوتسي" إن بوتين وصف حديثه مع ترامب بأنه "كان جيدا"، مشيرة إلى أن الزعيم الروسي أبلغ نظيره الأميركي بأن موسكو ترغب في إعادة "حوار شامل" مع الولايات المتحدة بخصوص اتفاقية صواريخ تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

وقال بوتين في تصريحات لوسائل إعلام روسية إنه قد يلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها الأرجنتين قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن أنه يرغب في الانسحاب من "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987.

يذكر أن معاهدة الصواريخ التي وقعها الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، أنهت سباق نشر أسلحة في أوروبا بدأته موسكو بعد نشرها صواريخ "أس أس 20" موجهة نحو عواصم أوروبية غربية.