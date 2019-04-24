أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية في أوكرانيا، في إجراء نددت به كييف واعتبرته "طعنة في الظهر" تستهدف الرئيس المنتخب الجديد فولوديمير زيلينسكي الذي دعا إلى تشديد العقوبات على موسكو على خلفية القرار.

وبموجب هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ "فورا"، يسمح إجراء مبسط لسكان مناطق دونيتسك ولوغانسك الأوكرانية، حيث أسفرت الحرب بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات، بحيازة جواز سفر روسي "في غضون ثلاثة أشهر" من تقديم طلب.

وحسب المرسوم، فهذا الإجراء يطبق فقط على سكان "بعض أجزاء" المنطقتين المذكورتين، بدون مزيد من التفاصيل، لكنه على الأرجح يستهدف سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا.

وفي كييف، جرى التنديد مباشرة وبالإجماع بهذا القرار الروسي، في أعقاب انتخاب فولوديمير زيلينكسي رئيسا لأوكرانيا الأحد، وهو ممثل كوميدي جديد في السياسة، تعهد بالإصغاء أكثر لسكان شرق البلاد وقال إنه يريد "إعادة إطلاق" عملية السلام.