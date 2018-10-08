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تكنولوجيا

بورتال.. جهاز ذكي جديد من فيسبوك لتسهيل محادثات الفيديو

جهاز بورتال

طرحت فيسبوك الاثنين جهازا ذكيا لتسهيل المحادثة عبر الفيديو، أطلق عليه اسم "بورتال" ويصدر بنسختين إحداهما بسعر 199 دولارا والأخرى بسعر 349 دولارا.

ويمتاز الجهاز الجديد بأنه مزود بكاميرا ذات عدسة واسعة تبقي المستخدم في بؤرتها حتى إذا تحرك في أرجاء غرفة.

ومن المتوقع أن يكون لجهاز فيسبوك الجديد مكانة مميزة في السوق بفضل شاشته التي تعمل باللمس.

وسيكون لبورتال رمز دخول خاص ويمكن غلق مكبرات الصوت والكاميرا فيه بضغطة زر، كما أن الاتصالات الهاتفية واتصالات الفيديو عبره ستكون مشفرة ولن يتم تخزين أي من محتوياتها، وفقا لفيسبوك.

وسيكون بورتال متوفرا في متاجر أمازون وبيست باي إلى جانب الموقع الإلكتروني لفيسبوك وسيبدأ شحنه للعملاء الأميركيين مطلع الشهر المقبل.

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