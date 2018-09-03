بورما.. الحكم على صحافيين بالسجن سبع سنوات

حكمت بورما على إثنين من صحافيي وكالة رويترز بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة" بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة بحق الروهينغا المسلمين ارتكبها الجيش في بورما.

والصحافيان وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) كانا قيد الحجز الاحتياطي منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 وقد أثارت محاكمتهما جدلا كبيرا في بلد تتعرض فيه استقلالية القضاء لانتقادات.

وحكم القضاء البورمي على الصحافيين بالسجن سبع سنوات بتهمة انتهاك "قانون أسرار الدولة" الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 سنة.

وأثارت قضيتهما موجة تنديد لدى المجتمع الدولي باعتبارها محاولة لإسكات التقارير المتعلقة بعمليات للجيش العام الماضي في ولاية راخين (شمال غربي بورما) استهدفت اقلية الروهينغا المسلمة.

ودفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من أفراد الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة، حاملين معهم روايات عن فظائع اغتصاب وقتل وحرق متعمد من جانب قوات الأمن البورمية.

ونفى الصحافيان التهمة وقالا إنهما تعرضا لمكيدة أثناء أدائهما عملهما في إلقاء الضوء على عمليات القتل خارج إطار القضاء.

وأضافا أنه تم توقيفهما بعد أن دعاهما شرطي إلى العشاء في رانغون وسلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما المطعم تم توقيفهما بتهمة حيازة مواد مصنفة سرية.

ولم يصدق القاضي يي لوين شهادتهما.

وقال في قاعة المحكمة "يبدو أن المتهمين أرادا الإساءة لمصالح الدولة وبالتالي هما مذنبان بموجب قانون أسرار الدولة".

وأضاف "لقد حكم عليهما بالسجن سبع سنوات لكل منهما بتهمة المساس بأسرار الدولة".

جرائم ضد الإنسانية

وقال محامي الدفاع خين مونغ زاو إنه سيقدم استئنافا "في أسرع وقت ممكن" ضد الحكم الذي سارعت رويترز إلى التنديد به واعتباره قائما على "اتهامات خاطئة".

وقال رئيس تحرير وكالة رويترز ستيفن ادلر "اليوم هو يوم حزين لبورما وللصحافة في كل مكان" مضيفا في بيان أن الهدف هو "إسكاتهما وترهيب الصحافة".

ويأتي الحكم الاثنين بعد أسبوع على صدور تقرير للأمم المتحدة تحدث عن انتهاكات في راخين متهما الجيش البورمي بقيادة حملة "إبادة" وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الروهينغا.

وانتقد التقرير بشدة الزعيمة اونغ سان سو تشي لعدم استخدامها سلطتها المعنوية للدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية.

ودعت الأمم المتحدة الاثنين إلى الأفراج عن صحافيي رويترز.

وقال نوت اوستبي ممثل الأمم المتحدة في بورما بعيد النطق بالحكم "نواصل المطالبة بالإفراج عنهما".

وأضاف أن "وا لون وكياو سو أو يجب ان يسمح لهما بالعودة إلى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيين".