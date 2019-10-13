بوفون يكشف ما قاله لرونالدو بعد مقصيته الشهيرة في مرماه

كشف الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، الأحد، مضمون الحديث الذي دار بينه وبين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيل الأخير لهدفه الشهير بضربة مقصية في مرماه في دوري أبطال أوروبا.

وقال حارس يوفنتوس إنه عند تسجيل الهدف وبعد 25 ثانية من الإحباط بسببه، سألت رونالدو كم عمرك؟" فأجاب "ليس سيئا لشخص في 33 من العمر، أليس كذلك؟" في إشارة إلى الارتفاع الذي نفذ منه الضربة.

وأضاف بوفون، خلال مشاركته الأحد في مهرجان الرياضة في ترينتو: "بعدها ضحكنا نحن الإثنين"، وفقا لما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

وتمنى بوفون أن يفوز رونالد بكرة ذهبية جديدة في مساره الرياضي، وقال إنها إضافة قيمية أن يلعب مع رونالدو في نفس الفريق في آخر مساره الرياضي.

وكان رونالدو سجل هدفا بضربة مقصية في ذهاب الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتيس عام 2018، وارتقى حينها رونالدو على ارتفاع 2.40 مترا، ليسجل الهدف الثاني للريال في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للنادي الملكي.