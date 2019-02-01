بوكو حرام قتلت العشرات في هجوم بنيجيريا

أفادت منظمة العفو الدولية الجمعة بأن جماعة بوكو حرام الإسلامية قتلت 60 مدنيا على الأقل في هجوم على مدينة ران في شمال شرق نيجيريا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مدير المنظمة في نيجيريا أوساي أوجيغو إن "60 شخصا على الأقل" قتلوا على يد المتشددين، فيما أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية "عمليات حرق بكثافة" لبنى يستخدمها النازحون.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن ما يزيد على 30 ألف نيجيري فروا نهاية الأسبوع الماضي من بلدة ران الحدودية إلى الكاميرون خوفا على سلامتهم بينما تتواصل هجمات متطرفي بوكو حرام.

وبدأ اللاجئون الفرار إلى الكاميرون في وقت سابق من يناير /كانون الثاني الماضي عندما هاجم متشددون ران الواقعة في ولاية بورونو وسيطروا عليها في الـ14 من الشهر ذاته.

وأجبر العنف المتزايد في بورو 80 ألف مدني على السعي إلى اللجوء في مخيمات مكتظة أو بلدات داخل نيجيريا.