'باكي بول'... كرات قد تفسر نشأة الكون

لأول مرة، عثر علماء من ناسا على جسيمات في شكل كرات بالفضاء تسلط الضوء على المحتويات الغامضة لـ "وسط ما بين النجوم" Interstellar media وقد تعطي تفسيرا لكيفية نشأة الحياة.

"وسط ما بين النجوم"، أو ISM اختصارا، هو عبارة عن فضاء واسع يتكون من مجموعة من الغازات والغبار التي تفصل نظامنا الشمسي عن أنظمة النجوم الأخرى، وهذه المكونات أساسية في تكوين النجوم والأجسام الكوكبية، حيث تتجمع معا لتكوين الأجرام السماوية الجديدة.

والجزيئات التي حددها فريق باحثي ناسا عبر استخدام تلسكوب "هابل"، تسمى "Buckyballs"، وتتكون من 60 ذرة كربون (C60) مرتبة في كرة مجوفة.

قبل اكتشاف C60، كانت أكبر جزيئات معروفة في الفضاء تضم 12 ذرة فقط.

وما يميز الجسيمات الجديدة تلقائية النشأة، أنها مشحونة وتتكون من ذرات كربونية، والتي تعتبر أساس الحياة.

وتتم عملية التأيين (تحول الجزئيات إلى أيونات) عبر تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الإلكترونات الموجودة في المدارات الخارجية للجزئيات.

ويوضح هذا الاكتشاف أن جزئيات الكربون المعقدة يمكنها أن تتشكل وتعيش في بيئة قاسية من فضاء بين النجوم.

مارتن كوردينر، من قسم الفيزياء في الجامعة الكاثوليكية الأميركية بواشنطن، يقول إن وجود "C60 يدل بشكل لا لبس فيه على مستوى عال من التعقيد الكيميائي المتأصل في البيئات الفضائية، ويشير إلى وجود احتمال قوي لجزئيات أخرى شديدة التعقيد حاملة للكربون تنشأ تلقائيا في الفضاء".

ويضيف كوردينر أنه يمكن اعتبار ISM بمثابة "نقطة الانطلاق للعمليات الكيميائية التي تؤدي في النهاية إلى الكواكب والحياة، لذا فإن تحديد محتوياتها بشكل كامل يوفر معلومات عن المكونات المتاحة لنشأة النجوم والكواكب".