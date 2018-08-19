بولتون: أربع دول قد تحاول التدخل في الانتخابات الأميركية

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد إن هناك أربع دول تثير قلق واشنطن في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وذكر بولتون في تصريح أوردته شبكة أي بي سي الإخبارية الأميركية أن "تدخل الصين وتدخل إيران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه".

وأشار إلى أن روسيا هي واحدة من بين أربع دول قد تحاول التدخل في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأضاف "يمكنني القول إنه بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في 2018، فان هذه الدول الأربع تثير قلقنا أكثر من سواها، إنه تهديد كاف لأمن الولايات المتحدة القومي".

وكان الرئيس دونالد ترامب ألمح السبت إلى أن الصين قد تتدخل في الانتخابات الأميركية، وكتب على تويتر "جميع هؤلاء الأغبياء الذي يركزون على روسيا ينبغي عليهم أن يبدأوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين".